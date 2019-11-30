Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'da yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın gelecek yıl Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Kırgızistan'ın üç kez ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, "Pek çok organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Sultanbeyli'den ülkemize şunu da müjdelemek istiyorum. Biliyorsunuz, Kırgızistan'da 3 kez gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları var. Türkiye olarak bu organizasyona 2020 yılında ev sahipliği yapacağız. İnşallah 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nı ülkemizde, Bursa'da düzenleyeceğiz. Muhteşem bir ev sahipliğiyle bu önemli organizasyonu yapacağız" dedi.

"SPORTİF TESİSLEŞMEDE AVRUPA'YA MEYDAN OKUYAN BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda zirveye oynayan bir ülke olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sanayiden ekonomiye, ekonomiden sağlığa, ticarete, spora kadar zirveye oynayan bir ülkeyiz. Bu iddiamızı inşallah gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız. Sportif tesisleşmede Avrupa 'ya meydan okuyan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önemi biliyorsunuz. Bu manada inşa ettiğimiz tesislerin başka bir örneği yok" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Bakanlık olarak Spor Turizmi Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor turizmi açısından ülkemizin geldiği nokta çok önemli. Ülkemizin her bir noktasını bu anlamda değerlendirme adına çok güzel planlarımız var. Bu imkanları her geçen gün artırıyoruz, ev sahipliğimizle, samimiyetimizle ortaya koyuyoruz" açıklamasında bulundu.