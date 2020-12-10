Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Kemal Erkanat için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Mustafa Kemal Erkanat için taziye mesajı
10.12.2020 13:15
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Yılport Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Yılport Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Yılport Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat'ın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Kemal Erkanat'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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