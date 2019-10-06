Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik

30 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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