Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik mesajı
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik mesajı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik mesajı, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı tebrik etti.
Para Halter Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı, 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşınacak. Milli sporcumuzu örnek alan bir çok sporcumuz yetişecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcumuza başarılar diliyorum."


Dünya Şampiyonası, Kazakistan, Muratlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı! Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor Jose Sosa, Mario Gomez ile Trabzonspor'da buluşmak istiyor İspanyol basını, Arda'nın Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]