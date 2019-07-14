Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşınacak. Milli sporcumuzu örnek alan birçok sporcumuz yetişecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcumuza başarılar diliyorum."
Dünya Şampiyonası, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:55 Kaynak: AA
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