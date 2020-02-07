Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı

22 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziyede bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li boksör kameralar önünde eşini boğazını sıkarak saha dışına sürükledi
Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]