Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden basketbol dünyasının duayen ismi Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
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