Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziye mesajı yayınladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, Bilgin için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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