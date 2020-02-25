Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:28 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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