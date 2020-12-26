Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik
26.12.2020 22:16
Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde elde ettiği 4.06.83'lük dereceyle olimpiyat A barajını geçen Merve Tuncel'i kutluyorum. Yakın zamanda 1500 metre serbestte dünya gençler rekoru kıran milli yüzücümüz, başarısıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, Merve Tuncel'e başarılarının devamını diliyorum."
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