Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara sürpriz ziyaret - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara sürpriz ziyaret

12 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret ederek, Tokyo 2020 hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara sürpriz ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret ederek, Tokyo 2020 hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Goalball Milli Takımı ile de goalball oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret etti. Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaretinde ilk olarak Goalball Kadın Milli Takımı sporcularının antrenmanını takip etti. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Goalball Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'nu tezahüratlar eşliğinde goalball oynamaya davet etti.

BAKAN KASAPOĞLU GOALBALL OYNADI

Sporcuların davetini geri çevirmeyen Bakan Kasapoğlu, sahaya çıkarak milli sporcularla goalball oynadı. Maçın ardından sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Milliler, Bakan Kasapoğlu'na 2019 yılında ulaştıkları Avrupa şampiyonluğunun hikayesini anlattı.

YÜZÜCÜLERİN ANTRENMANINA ZİYARET

Bakan Kasapoğlu daha sonra milli yüzücülerin antrenman yaptığı olimpik havuza geçerek, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota alan sporculardan Merve Tunçel ve Beril Böcekler ile sohbet etti. Millilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, bir süre antrenmanı izledikten sonra havuzdan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun Ankara TOHM ziyaretinde sonraki durağı, Tokyo 2020 hazırlıklarına devam eden Atıcılık Milli Takımı sporcuları oldu. Millilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Halter Milli Takımı'nı da ziyaret eden Kasapoğlu, milli sporculardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ziyaretinde son olarak milli eskrimcilerin antrenmanını izleyen ve antrenman sonrası sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar


Ankara, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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