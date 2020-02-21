Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara ziyaret - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara ziyaret

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret ederek, milli yüzücülerin antrenman yaptığı olimpik havuzda sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, olimpiyatlara kota alan yüzücüler Merve Tuncel ve Beril Böcekler ile sohbet etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nın antrenmanını da takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların daveti üzerine sahaya çıkarak millilerle golbol oynadı.

Atıcılık, halter ve eskrim dallarında olimpiyatlara hazırlanan sporcularla da bir araya gelen Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara ziyaret

Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:37 Kaynak: AA
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