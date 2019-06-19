Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya kutlama
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya kutlama

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya kutlama, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Özkan Baltacı için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı'yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı'ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Bursa, Tokyo, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu 50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi Mekanda eğlenen 6 arkadaş hesap yüzünden birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:25:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]