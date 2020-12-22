Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
22.12.2020 09:37
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."
Son Dakika Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı