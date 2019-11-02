Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Para Bilek Güreşi Milli Takımı'na tebrik
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Para Bilek Güreşi Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Para Bilek Güreşi Milli Takımı'na tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcular için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Para Bilek Güreşi Milli Takımı'na tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcular için bir tebrik mesajı yayımladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı mesajla tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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