Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]