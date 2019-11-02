Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."