Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik

15 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 25 metre tabanca kategorisinde mücadele eden Korhan Yamaç ve 10 metre havalı tüfekte yarışan Savaş Üstün'ü göstermiş oldukları üstün performansın ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmelerinden dolayı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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