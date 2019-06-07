Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik okçulara tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik okçulara tebrik mesajı

43 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 5 kota alan sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik okçulara tebrik mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 5 kota alan sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hertogenbosch kentinde düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, klasik yayda Özgür Özen, W1'de Bahattin Hekimoğlu, kadınlar makaralı yay kategorisinde Sevgi Yorulmaz, klasik yayda da Yağmur Şengül, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize alarak bizleri gururlandırdılar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, millilerimize 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Hollanda, Tokyo, Spor
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