Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e kutlama
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Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e kutlama

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e kutlama, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Rıza Kayaalp için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçen Rıza'nın, Tokyo'da da birincilik kürsüsüne çıkacağına olan inancım tam. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."41332341

Rıza Kayaalp, Kazakistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:30 
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