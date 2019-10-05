Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

36 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonada kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Şahika Ercümen'i yayımladığı mesajla kutladı.

Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, mesajında "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şahika Ercümen, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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