Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Elde ettiği birincilikle bizleri gururlandıran milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Şahika Ercümen, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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