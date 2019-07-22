Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamlayan milli atletleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamlayan milli atletleri kutladı.
Bakan Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden ve organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milli atletleri kutladığını belirten Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şampiyona tarihinde kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşatan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Böylesine kıymetli başarıların atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Birbirinden kıymetli sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye'ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400'de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı.
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras'tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7'sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.
Türkiye'nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya'nın önünde şampiyonluğa uzandı.
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 08:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]