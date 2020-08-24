Bakan Kasapoğlu'ndan Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'na övgü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nda incelemelerde bulundu.

İnşasında son aşamalara gelinen tesisteki incelemelerde Bakan Kasapoğlu'na, Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasonu Başkanı Suat Çelen de eşlik etti.

Salon hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, tesisin cimnastik için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tesis, cimnastiğin yarınları için hayati bir misyon taşıyacak. Sporda hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Hem hedefliyoruz hem de gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar kat ettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için çok mühim. Her türlü imkanı onlar için seferber ediyoruz. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı onlar için ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

"Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de cimnastikte gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bin lisanslı sporcudan, 100 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Bunun yanında ülkemizin tümünü kapsayan faaliyetlere ulaştık. Pek çok rakam ve bilgi verebilirim ama özellikle ifade etmek isterim ki, biz var olanla yetinmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere, sporculara önem ve değer veren bunu gerçekleştiren vizyonunu inşallah her daim daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ben uluslararası federasyon başkanımıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu tesis bir sembol olacak"

Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nun tüm vatandaşların haftanın her günü 24 saat emrinde olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalar, kamplar düzenlenecek ve bir sembol olacak. Sporcun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyaretinde sporcular da eşlik etti. Sporcularla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Bakan Kasapoğlu, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Watanabe: "Burası dünyaya rol model olacak bir yapı"

Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ise tesisin cimnastik sporuna kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Artık Türk Cimnastiği çok güçlü. Umuyorum ki önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacaklar. Ayrıca bu tesis çok güzel. Spor Bakanına çok teşekkür ediyorum. Burası dünyaya rol model olacak bir yapı. Bir çok ülke buraya antrenman yapmak için gelecektir. Tekrardan Gençlik ve Spor Bakanına ve Türkiye Cimnastik Federasyonu'na teşekkür ediyorum."