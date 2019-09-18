Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya alan Şaziye ile telefonla görüştü.

Şaziye Erdoğan'ın şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya gelecek organizasyonlarda başarılar diledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan için ayrıca yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Şaziye Erdoğan, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Sporcumuzu büyük başarısından dolayı kutluyor, bu kıymetli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."