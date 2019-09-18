Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya alan Şaziye ile telefonla görüştü.

Şaziye Erdoğan'ın şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya gelecek organizasyonlarda başarılar diledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan için ayrıca yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Şaziye Erdoğan, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Sporcumuzu büyük başarısından dolayı kutluyor, bu kıymetli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 22:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şaziye Erdoğan'a tebrik telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]