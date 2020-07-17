Bakan Kasapoğlu'ndan şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kasapoğlu, dün Van'da şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki cenaze törenine gitmek için geldiği İzmir'de, şehit Güzelay'ın anne ve babasının yaşadığı Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ne geçti.

Şehidin babası Mustafa Güzelay ve annesi Zakire Güzelay ve eşi Gözde Güzelay'a başsağlığı dileğinde bulunan Kasapoğlu, daha sonra Alaşehir'e hareket etti.