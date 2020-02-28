Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı - Son Dakika Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı