Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."


Mehmet Kasapoğlu, İdlib, TSK, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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