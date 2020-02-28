Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı, System.String[]

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

İdlib, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:47 
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