Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve Milli Takım'da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol ailesine başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Spor
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