Bakan Kasapoğlu'ndan Sergen Yalçın'a 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Sergen Yalçın'ı arayarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.Bakan Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ın en yakın zamanda tekrar siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulundu.



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