Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Sevilay Öztürk'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Sevilay Öztürk'e tebrik

47 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Sevilay Öztürk'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcularımız, bizleri gururlandıran derecelere imza atıyor. Şampiyonada S5 kategorisi 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk kardeşimiz, madalya kürsüsünde yer alarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuzu kutluyor, bu değerli derecesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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