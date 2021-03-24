Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan Sistem9 Yeşilyurt'a tebrik
24.03.2021 16:33
Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşatan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'müzün oyuncularına, teknik heyet, yönetimine teşekkür ediyorum. Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'nün kazandığı bu değerli şampiyonluğu, gelecek yıllarda da tekrarlamasını diliyorum."???????
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