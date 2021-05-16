Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Spor Toto'yu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı kutlarım. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Spor Toto'ya tebrik - Son Dakika Spor