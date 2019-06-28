Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı

50 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunmuş Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Şükrü Birand'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 75 yaşında hayatını kaybeden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:57 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Şükrü Birand, Güncel
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