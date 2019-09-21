Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı

37 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Taha Akgül'ü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül'ü kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun ikinci kez Olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kazakistan, Taha Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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