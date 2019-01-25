Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Taziye Telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Taziye Telefonu

13 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 yaşında vefat eden Musa Sayın'ın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taziye Telefonu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 yaşında vefat eden Musa Sayın'ın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki Musa'nın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Adana, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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