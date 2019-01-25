Bakan Kasapoğlu'ndan Taziye Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 yaşında vefat eden Musa Sayın'ın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 yaşında vefat eden Musa Sayın'ın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki Musa'nın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

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