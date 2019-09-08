Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

43 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, üçüncülük mücadelesinde Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazanan milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Gururumuz oldular, bizleri sevindirdiler, kazandıkları başarı ile tüm sporculara örnek oldular. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkesi kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarda üst üste 3. kez mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum."

basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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