Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının duayen isimlerinden Tevfik Kış'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine gerek sporcu gerekse yönetici olarak büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."

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