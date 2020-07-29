Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig grup play-off finallerinin ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Antalya Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig play-off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tuzlaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."