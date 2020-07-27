Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2'nci Lig'e yükselen ekiplere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3'üncü Lig Grup Play-Off finallerinin ardından TFF 2'nci Lig'e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalya'da oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3'üncü Lig Play-Off Finallerinde rakiplerini mağlup ederek TFF 2'nci Lig'e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Üç kulübümüze de önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2'nci Lig'de başarılar diliyorum"