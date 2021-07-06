Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası alan haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para halterde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Para halterde dünya sıralamasına göre Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan, kadınlarda Nazmiye Muratlı (45 kilo), Besra Duman (55 kilo), Yasemin Ceylan Baydar (61kilo), Sibel Çam (73 kilo) ve erkeklerde Abdullah Kayapınar'ı (49 kilo) kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.