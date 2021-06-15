Son dakika! Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 vizesi alan İlke Özyüksel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) resmi açıklamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz İlke Özyüksel, Tokyo 2020'ye katılım yolunda yürüttüğü süreci başarıyla tamamladı ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Modern pentatlon dalında ülkemize önemli başarılar kazandıran milli sporcumuza Tokyo 2020'de başarılar diliyorum. 2016 Rio'nun ardından Tokyo Olimpiyatları'na da katılma hakkı kazanan İlke Özyüksel'in başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."