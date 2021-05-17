Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli atlet Meryem Erdoğan'a tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Milano Maratonu'nda 2.29.08'lik derecesiyle Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Meryem Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'da düzenlenen Milano Maratonu'nda gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Meryem'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarılar bizlere büyük mutluluk yaşatıyor. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Meryem Erdoğan'a Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarıları diliyorum."