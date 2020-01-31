Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Türk Futbolunun lokomotifi konumundaki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın bir şölen havasında geçmesini dileyerek, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"iki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."