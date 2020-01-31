Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın bir şölen havasında geçmesini dileyerek, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor. İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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