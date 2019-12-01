Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcular için taziye mesajı
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcular için taziye mesajı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcular için taziye mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybeden hentbolcular için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayınladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kaza yapması sonucu yaşamını yitiren sporcular için taziyede bulundu. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkAnlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun.." - ANKARA

Gençlerbirliği, Yozgat, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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