Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank Kulübü için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. Yedinci kez kupa sevinci yaşayan VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum."

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