Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilerden 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilerden 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.


Bakan Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.


Bakan Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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