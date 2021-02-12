Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti

12.02.2021 13:05

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da geleneksel Türk kültürünü tanıtmak ve yeni nesillere sevdirmek amacıyla Muradiye ilçesinin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde 2018'de açılan ve 16 büyük Türk devletinin bayraklarının asılı olduğu 'Atayurt Projesi' alanını ziyaret etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da geleneksel Türk kültürünü tanıtmak ve yeni nesillere sevdirmek amacıyla Muradiye ilçesinin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde 2018'de açılan ve 16 büyük Türk devletinin bayraklarının asılı olduğu 'Atayurt Projesi' alanını ziyaret etti. Kırgız atlı birlik tarafından karşılanan Kasapoğlu, çadırda çay içip, müzik dinledi.

Van'a sabah saatlerinde çeşitli programlara katılmak üzere gelen Bakan Kasapoğlu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti'li Van milletvekilleri Osman Nuri Güraçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kaymakamlar ile kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, buradan Muradiye ilçesinde bulunan Atayurt bölgesine geldi. Türk kültürünü tanıtmak ve yeni nesillere sevdirmek adına Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde 2018'de 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı ve tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayraklarının asıldığı alana gelen Kasapoğlu ve beraberindekiler, Kırgız atlı birlik tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, bölgede kurulu çadırlardan birine geçerek, çay içip, Kırgız sanatçıların müzik dinletisini dinledikten sonra cuma namazını kılmak üzere Erciş'e geçti.

Kaynak: DHA
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Van Gölü, Muradiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Van'da 'Atayurt' ziyareti - Son Dakika


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