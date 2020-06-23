Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek madalyanın sahibi Vehbi Akdağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Vehbi Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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