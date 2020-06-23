Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 71 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa üçüncüsü eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski milli güreşçilerden Vehbi Akdağ'ın vefat haberinin ardından oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla bir de taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: